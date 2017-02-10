عضو الرئاسي \" محمد عماري \" يبحث مع عدد من عمداء بلديات الجبل الغربي تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

طرابلس 10 فبراير 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة لحكومة الوفاق الوطني \" محمد عماري زايد\" عددا من عمداء بلديات الجبل الغربي ،بحضور مدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وقالت ادارة التواصل والاعلام بالمجلس أن الاجتماع، ناقش بنود جدول أعمال المجلس، وآليات التواصل ، والجدول الزمني، بالإضافة الى استعراض بعض الموضوعات ذات الشأن البلدي ( التحديات التي تواجه البلديات – آلية نقل الاختصاص –الميزانيات – الإيرادات المحلية - اللوائح البلدية).



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