كوبلر يدعو أوروبا للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلدان الاصلية للمهاجرين .

طرابلس 10 فبراير 2017 (وال) - كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا \" مارتن كوبلر \" , أن ليبيا أعادت أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي إلى

بلدانهم الأصلية , داعيا في هذا السياق الدول الأوروبية , للعمل على

تحسين الأوضاع في البلدان الأصلية للمهاجرين للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال \" كوبلر \" في حوار مع موقع /دوتشيه فيله/ الألماني , نشر في

طرابلس \" أن المهاجرين لا يتجهون دون سبب إلى هذا الطريق الطويل , وهذا

ما يحدث غالبا لأنهم ملاحقون سياسيا أو لأنهم يعانون مشاكل اقتصادية ,

وعندما يجلس الأوروبيون معا مع البلدان الأصلية للاجئين ويعملون على

تحسين الأوضاع هناك , عندئذ سيقرر عدد أقل من الناس السير في هذا

الطريق\".

وأضاف المبعوث الأممي \" أنا أفهم تطلعات الأوروبيين والألمان في

تقليل تدفق اللاجئين, لكن لا يمكن حل المشكلة عبر إرسالهم إلى مخيمات

اللجوء , حيث يصابون بالجوع ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب , مشيرا إلى أن

الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني في ليبيا إعترضا على ذلك كون أن

الأوضاع الأمنية بما يخص ذلك حرجة \".

كما حذر \" كوبلر \" من أنه في الوقت الحاضر \" لا تعد عملية إعادة

اللاجئين إلى ليبيا عملية يمكن تطبيقها , إذ تقع حوادث مخالفة للقيم

الإنسانية , بسبب اغتنام مهربو البشر الفرصة للمساعدة في حدوث جرائم ضد

الإنسانية \".

(وال)