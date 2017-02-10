كوبلر يدعو أوروبا للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلدان الاصلية للمهاجرين .
الجمعة ، 10- 02- 2017 - 11:29:00
طرابلس 10 فبراير 2017 (وال) - كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا \" مارتن كوبلر \" , أن ليبيا أعادت أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي إلى\nبلدانهم الأصلية , داعيا في هذا السياق الدول الأوروبية , للعمل على \nتحسين الأوضاع في البلدان الأصلية للمهاجرين للحد من الهجرة غير الشرعية.\n وقال \" كوبلر \" في حوار مع موقع /دوتشيه فيله/ الألماني , نشر في\nطرابلس \" أن المهاجرين لا يتجهون دون سبب إلى هذا الطريق الطويل , وهذا \nما يحدث غالبا لأنهم ملاحقون سياسيا أو لأنهم يعانون مشاكل اقتصادية , \nوعندما يجلس الأوروبيون معا مع البلدان الأصلية للاجئين ويعملون على \nتحسين الأوضاع هناك , عندئذ سيقرر عدد أقل من الناس السير في هذا \nالطريق\". \n وأضاف المبعوث الأممي \" أنا أفهم تطلعات الأوروبيين والألمان في \nتقليل تدفق اللاجئين, لكن لا يمكن حل المشكلة عبر إرسالهم إلى مخيمات \nاللجوء , حيث يصابون بالجوع ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب , مشيرا إلى أن \nالاتحاد الأوروبي والسفير الألماني في ليبيا إعترضا على ذلك كون أن \nالأوضاع الأمنية بما يخص ذلك حرجة \". \n كما حذر \" كوبلر \" من أنه في الوقت الحاضر \" لا تعد عملية إعادة \nاللاجئين إلى ليبيا عملية يمكن تطبيقها , إذ تقع حوادث مخالفة للقيم \nالإنسانية , بسبب اغتنام مهربو البشر الفرصة للمساعدة في حدوث جرائم ضد \nالإنسانية \".\n(وال)