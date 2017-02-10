\" معيتيق \" يشارك في المنتدى الاقليمي لحوض البحر المتوسط بروما والذي يعنى بتسريع وتيرة النمو في المنطقة .

روما 10 فبراير 2017 ( وال ) - شارك النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" ، بالعاصمة الايطالية \"روما\" في فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي لحوض البحر المتوسط، والذي يناقش آليات تسريع وتيرة النمو في المنطقة.

وقالت ادارة التواصل والاعلام بالمجلس أن \" معيتيق \" تحدث خلال هذه المشاركة عن إمكانية استفادة إقليم البحر المتوسط من زيادة التعاون المشترك بالتكامل، والتعاون الاقتصادي بين كل من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، ودول البلقان، ودول شمال أفريقيا، ودول الشرق الأوسط، ومن خلال دعم التبادل التجاري والمؤسساتي، كون دول دول المغرب العربي بوابة لأفريقيا، يمكنها أن تكون مركزاً لتشجيع الاستثمار.

وأشار \" معيتيق \" الى أهمية الاستقرار السياسي في ليبيا، والذي بدوره سيشجع المستثمرين للاستثمار في البلاد، من خلال عدة قطاعات، أهمها النفط والطاقة والصحة والتعليم.

وعلى هامش المنتدى التقى \" معيتيق \" وزير الخارجية الايطالي \"انجلينو ألفانو\" حيث تطرق اللقاء لآخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.



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