رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية : \" من الضروري أن تتوصل مختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن والتحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة التطرف \" .
الجمعة ، 10- 02- 2017 - 11:07:00
\n \n\n الجزائر10 فبراير 2017 (وال)- قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية \nللجمعية الفرنسية السيدة \" إيليزابيت غيغو\" أنه من الضروري أن \" تتوصل \nمختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن والتحكم في ظاهرة الهجرة \nومكافحة التطرف\" ، وأبرزت أهمية الإستقرار في منطقة الساحل بالنسبة \nلفرنسا وأوروبا .\n وصرحت المسؤولة الفرنسية عقب محادثاتها مع وزير الشؤون المغاربية \nوالإتحاد الإفريقي والجامعة العربية \" عبد القادر مساهل \" بالجزائر اننا \nممتنون للحكومة الجزائرية لما بذلته من جهود من أجل استرجاع السلم في \nمالي وتسوية الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا\n\". \n وأوضحت أنها \" تتفهم\" المبدأ الذي لطالما دافعت عنه الجزائر \nوالمتمثل في \" تقرير المسؤولين الوطنيين لمصيرهم دون تدخل أجنبي\". \n وأعربت عن امتنان بلادها الكبير للحكومة الجزائرية فيما يخص الجهود \nالدبلوماسية المبذولة من أجل استرجاع السلم والإستقرار في المنطقة لاسيما\nفي مالي وليبيا . \n\n(وال)