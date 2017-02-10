رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية : \" من الضروري أن تتوصل مختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن والتحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة التطرف \" .







الجزائر10 فبراير 2017 (وال)- قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية

للجمعية الفرنسية السيدة \" إيليزابيت غيغو\" أنه من الضروري أن \" تتوصل

مختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن والتحكم في ظاهرة الهجرة

ومكافحة التطرف\" ، وأبرزت أهمية الإستقرار في منطقة الساحل بالنسبة

لفرنسا وأوروبا .

وصرحت المسؤولة الفرنسية عقب محادثاتها مع وزير الشؤون المغاربية

والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية \" عبد القادر مساهل \" بالجزائر اننا

ممتنون للحكومة الجزائرية لما بذلته من جهود من أجل استرجاع السلم في

مالي وتسوية الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا

\".

وأوضحت أنها \" تتفهم\" المبدأ الذي لطالما دافعت عنه الجزائر

والمتمثل في \" تقرير المسؤولين الوطنيين لمصيرهم دون تدخل أجنبي\".

وأعربت عن امتنان بلادها الكبير للحكومة الجزائرية فيما يخص الجهود

الدبلوماسية المبذولة من أجل استرجاع السلم والإستقرار في المنطقة لاسيما

في مالي وليبيا .



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