الأمين العام للأمم المتحدة يستهل جولة في الشرق الأوسط تشمل ست دول .



نيويورك 10 2017( وال)- ذكر \"ستيفان دوجاريتش\" المتحدث باسم الامم

المتحدة ان الأمين العام للأمم المتحدة \"أنطونيوغوتيريش\" بدأ جولة له في

منطقة الشرق الأوسط تشمل ست دول بالإضافة إلى ألمانيا.

وقال \"دوجاريتش\" أمس الخميس أن \"غوتيريش\" سيسافر إلى إسطنبول

بتركيا ثم السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ومصر في إطار

أول جولة له بالمنطقة .

وأوضح المتحدث الأممي أنه \"خلال هذه الجولة بالمنطقة يتطلع

الأمين العام إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي\"

ثم يتوجه بعد ذلك إلى بون وميونخ بألمانيا لحضور اجتماع وزاري

لمجموعة العشرين ومؤتمر سنوي حول الأمن على التوالي .