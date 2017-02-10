الأمين العام للأمم المتحدة يستهل جولة في الشرق الأوسط تشمل ست دول .
الجمعة ، 10- 02- 2017 - 11:09:00
\nنيويورك 10 2017( وال)- ذكر \"ستيفان دوجاريتش\" المتحدث باسم الامم \nالمتحدة ان الأمين العام للأمم المتحدة \"أنطونيوغوتيريش\" بدأ جولة له في \nمنطقة الشرق الأوسط تشمل ست دول بالإضافة إلى ألمانيا.\n وقال \"دوجاريتش\" أمس الخميس أن \"غوتيريش\" سيسافر إلى إسطنبول \nبتركيا ثم السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ومصر في إطار \nأول جولة له بالمنطقة .\n وأوضح المتحدث الأممي أنه \"خلال هذه الجولة بالمنطقة يتطلع \nالأمين العام إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي\" \n ثم يتوجه بعد ذلك إلى بون وميونخ بألمانيا لحضور اجتماع وزاري \nلمجموعة العشرين ومؤتمر سنوي حول الأمن على التوالي .