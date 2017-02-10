اجتماع وزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في " حوار 5+5 " بتونس .

الجزائر 10 فبراير 2017 (وال)- تحتضن تونس اليوم الجمعة أول اجتماع لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في حوار 5+5 لغرب المتوسط . وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت النبأ نقلا عن بيان لوزارة الثقافة أن هذا الاجتماع الاستشاري الأول المكرس " لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي" سيتمحور حول موضوع " الثقافة في خدمة التقريب والتنمية التضامنية ". كما سيتطرق المشاركون إلى عدة ملفات تتعلق بالتراث من بينها "حماية" و " تثمين" التراث الثقافي المادي والمعنوي للبلدان الأعضاء و"حماية المخطوطات". ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع التعاون في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والكتاب ودعم الشباب المبدع والمشاركة في مختلف المهرجانات واللقاءات في البلدان المعنية. كما يهدف الاجتماع أيضا إلى تقريب شعوب وثقافات بلدان ضفتي غرب المتوسط وتعزيز المبادلات. وتمت الموافقة على هذا الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في حوار 5+5 خلال الاجتماع الأخير لوزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء الذي عقد في شهر أكتوبر 2016 بمرسيليا (فرنسا) والتي ترأسته مناصفة كل من الجزائر وفرنسا. يذكر أن الدول المتوسطية الاعضاء في مجموعة 5 + 5 تضم الجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس و المغرب ، بالاضافة إلى فرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال واسبانيا. ( وال )