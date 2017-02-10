مؤسستي الربيع العربي ولبيك وطني الأهليتين تزوران مركز طلميثة للخدمات الطبية .

المرج 10 فبراير2017 ( وال )- قامت مؤسستي " الربيع العربي ولبيك وطني الأهليتين " بزيارة تفقدية إلى مركز طلميثة للخدمات الطبية الواقع في الحدود الإدارية لبلدية ساحل الجبل الأخضر، وتهدف الزيارة إلى الوقوف على المهام التي يؤديها المركز ، وكذلك الاحتياجات الطبية والصعاب التي يواجهها وسبل تذليلها . وقد تم رصد احتياجات المركز الطبي وفقا لما ذكرته منظمة الزيارة " سمية المصراتى " ، اضافة إلى عقد اجتماع مع إدارة المركز فورالانتهاء من عملية الرصد. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على توفير ما يمكن توفيره من احتياجات ومستلزمات طبية للمركز بعد التنسيق مع المؤسستين واحدى شركات القطاع العام . ( وال -بنغازى )