البلدي البيضاء يشرع في إنشاء طريق دائري جديد .

البيضاء 10 فبراير2017 ( وال )- أعطى المجلس البلدي البيضاء مكتب المشروعات بالمجلس الأذن بإنشاء الطريق الدائري المزدوج بمدينة البيضاء الجديدة . وقال المشرف على المشروع المهندس " عادل مفتاح " إن الطريق يمتد من مدخل البيضاء الشرقي وصولاً إلى وسط المدينة حيث انطلق العمل منذ بداية شهر فبرايرالجاري من أجل استحداث بُنية تحتية متكاملة تشمل " صرف صحي، مياه أمطار، مياه شرب ، كوابل ضغط عالي ومتوسط ، إنارة ، نهاية بالإسفلت ". وأضاف المهندس " مفتاح " أن الطريق بطول 3 كيلو متر ونصف وبعرض 10 إلى 11 متر لكل حارة ورصيف في الوسط يحتوي على كوابل الضغط العالي والمتوسطة وكذلك خطوط الإنارة. وأوضح المشرف على المشروع أنه من ضمن بنود العقد إنشاء عبّارة صندوقية بعرض متر وعمق 2 متر خاصة بمياه الأمطار . وأضاف المهندس المشرف على أعمال الكهرباء في المشروع " عبد المولى يونس" ، أنه تم الاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء لتحوير الكوابل العارضة بالطريق إلى الجزيرة الوسطية التي بها الخدمات. وأوضح" يونس " أنه تم كذلك الاتفاق على صرف 130 عمود إنارة وتركيب أبراج (هاي مست) على المفترقات في الطريق ، وكذلك إنشاء عبّارات خاصة بشبكة الكهرباء للضغط العالي والمنخفض عدد 12 عبارة . ( وال - بنغازى )