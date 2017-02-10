افتتاح المؤتمر السنوي الأول للعلوم العصبية بمركز بنغازي الطبي .

بنغازي 10 فبراير2017 ( وال )- استضاف مركز بنغازي الطبي أعمال المؤتمر السنوي الأول للعلوم العصبية . وتضمن جدول أعمال المؤتمر القاء العديد من المحاضرات العلمية والأوراق البحثية ، بالإضافة إلى ورش العمل. وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز أنه أقيم على هامش المؤتمر معرض لشركات الأدوية الراعية للمؤتمر ومعرض للملصقات العلمية وحلقات نقاش عن بعد. يشارإلى أن المؤتمر حظي بمتابعة من خارج مدينة بنغازي ، وكذلك من خارج ليبيا ، فضلا عن حضور شخصيات كبيرة من المتخصصين في مجال طب الأعصاب والجراحة . ( وال - بنغازي )