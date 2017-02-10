الأعمال التي يقوم بها حلف الناتو قرب الحدود الروسية "استفزازية ومزعزعة للإستقرار" .

موسكو10 2017( وال)- وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, اليوم الجمعة الأعمال التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية بأن لها طابعا "استفزازيا ومزعزعا للإستقرار". وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية وبثتها وكالة "سبوتنيك" إن "الأعمال التي ينفذها "الناتو" في المناطق المتآخمة للحدود الروسية استفزازية ومزعزعة للاستقرار بما في ذلك نشر وحدات عسكرية إضافية للحلف في بولونيا ودول البلطيق والمناقشات الجارية حول إمكانية نشر وحدات مماثلة في عدد من بلدان أوروبا الشرقية وعلى وجه الخصوص في بلغاريا ورومانيا". وأضاف أن من بين الأعمال الاستفزازية لـ "الناتو" كذلك "التنفيذ المتسق لبعض الدول الأعضاء في حلف الناتو لخطط وطنية لتحديث القوات المسلحة وبناء البنية التحتية العسكرية الجديدة والنمو الكبير في نطاق وعدد التدريبات العسكرية للحلف بالقرب من حدودنا". كما أشار إلى أن استمرار بناء نظام الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا يثير قلق موسكو. وأعلن لافروف أن بلاده مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أساس المساواة واحترام المصالح المتبادلة قائلا ننطلق من أن تطوير علاقات ثنائية بناءة ذات منفعة متبادلة يمكنها أن تجلب فوائد حقيقية لشعبي روسيا والولايات المتحدة ويكون لها تأثير إيجابي على الوضع في العالم .