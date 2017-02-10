الرئيس الأمريكي يؤكد احترام إدارته لمبدأ "الصين واحدة" .

واشنطن10 2017( وال)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة لنظيره الصيني "شي جين بينغ" احترامه لمبدأ "الصين واحدة" وذلك في مكالمة هاتفية بين الجانبين . وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيسين الأمريكي والصيني ناقشا خلال مكالمة هاتفية مطولة عددا من المواضيع وتبادلا دعوات الزيارة وأن ترامب أكد احترامه لمبدأ "الصين واحدة". وأضاف البيان أن الرئيس الصيني رحب من جانبه باعلان الرئيس الأمريكي احترامه لمبدأ "الصين الموحدة" مشيرا إلى أن ذلك المبدأ هو الأساس السياسي للعلاقات الأمريكية - الصينية . وكان الرئيس الصيني قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تسمح أبدا لأي طرف بأن "يخلق ضجة كبرى" بشأن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية . ويذكر ان الولايات المتحدة الامريكية تعترف منذ عام 1979 بتايوان كجزء من "صين واحدة" ولكن الرئيس دونالد ترامب أثار احتجاجا دبلوماسيا من قبل الصين بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية بسبب قبوله تهنئة بعد انتخابه من رئيسة تايوان تساي إينغ وين في الثاني من ديسمبر الماضي.