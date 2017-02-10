خطة أمنية سودانية تشادية لتأمين الحدود بين البلدين .

الخرطوم10 2017( وال)- أعلنت اللجنة الأمنية السودانية التشادية المشتركة في ختام أعمالها امس الخميس تنفيذ خطة أمنية محكمة لتأمين الحدود والتصدي لأي تحركات لزعزعة الأمن والاستقرار والمحافظة على المكاسب التي حققتها عملية السلام في المنطقة. وقال والي ولاية غرب دارفور "فضل المولي الهجا" خلال تصريح له إن الاجتماعات أكدت منح القوات المشتركة بين البلدين المزيد من الدعم لتحقيق الاستقرار الحدودي الداعم للأمن الإقليمي في المنطقة. وشددت التوصيات على أهمية دعم التعايش السلمي بين السكان على الحدود من خلال إعلاء قيم حسن الجوار وتعزيز السلام الاجتماعي وتبادل المنافع وتنسيق الجهود المشتركة بين الولايات الحدودية لبسط الأمن والاستقرار وتكوين لجان مشتركة لتحقيق ذلك وتخصيص مراكز لمراقبة الحدود. وأشار إلى أن الاجتماع أمن على قيام مؤتمر للتعايش السلمي والمصالحات بين القبائل الحدودية . من جانبه قال حاكم ولاية وادي فرا التشادية "محمد دليو دنقل" إن مقررات الاجتماع التنسيقي جاءت لصالح تعزيز الأمن وحماية المنطقة من الانفلاتات الأمنية وتأمين الحدود المشتركة من انتقال التوترات الإقليمية إليها. وأكد أن ولايته ستنفذ برنامجا أمنيا محكما مع ولاية غرب دارفور لإحلال الأمن الشامل وتحويل الحدود لمناطق للتنمية المستدامة .