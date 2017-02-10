رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى التوصل لحل سياسي للنزاع شرق أوكرانيا .

كييف10 2017( وال)- دعا رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" امس الخميس إلى التوصل لتسوية سياسية للنزاع شرق أوكرانيا وحث الجانبين على حل الازمة وفقا للقانون الدولي . وقال تسيبراس الذي بدأ اول امس الاربعاء زيارة لاوكرانيا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بتروبوروشنكو في كييف "من المهم للغاية بالنسبة لنا ايجاد سبل لحل المشكلة فى الشرق نعتقد أن الطريق الدبلوماسية هي الأفضل." وأضاف أن اليونان تولي أهمية خاصة للتطورات شرق أوكرانيا التي يقطنها عدد كبير من اليونانيين العرقيين مشيرا إلى أن أثينا مستعدة لتقديم المساعدات الانسانية والطبية للمتضررين من العنف. وأعرب بوروشنكومن جانبه عن تقديره لدور اليونان السياسي في حل الصراع وتقديم الدعم الانساني.