محمكة استئناف امريكية يؤيد تعليق قرار ترامب بشان حظر السفر .

واشنطن10 2017( وال)- رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو امس الخميس طلب الادارة الأمريكية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بشأن حظرالسفر. وذكر راديو "سوا "الامريكي اليوم الجمعة أن القرار جاء بإجماع القضاة الثلاثة الذين تابعوا فصول الطعن في القضية . وكان القاضي الفدرالي في ولاية "سياتل" الأمريكية "جيمس روبارت" قد أصدر قرارا السبت الماضي يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة . وعلى إثر ذلك هاجم ترامب هذا القرار فور صدوره واستأنفت الإدارة الأمريكية الحكم وقدمت طلب إلغاء فوري لحكم تعليق الأمر التنفيذي .