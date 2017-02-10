أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ يدعون ترامب لانتهاج سياسة صارمة تجاه روسيا .

واشنطن10 2017( وال)- حث تسعة أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي ترامب على اعتماد "سياسة صارمة ومبدئية" في تعامله مع مواقف روسيا في كل من أوكرانيا وسوريا. وقال الأعضاء في رسالة بعثوا بها الى الرئيس ترامب "إنه رغم التعاون المرغوب فيه مع موسكو بشأن العديد من القضايا فإن هذا يجب ألا يأتي على حساب مصالحنا الأساسية في الدفاع عن حلفائنا وتعزيز قيمنا". وأضافوا انه "على إدارة ترامب ان تحافظ على العقوبات التي فرضت مؤخرا على روسيا والكيانات الروسية كما يجب أن تفرض عقوبات جديدة إلا إذا أعيدت السيطرة على شبه جزيرة القرم الى أوكرانيا". واعتبر الأعضاء انه " ينبغي على الولايات المتحدة ألا تدخل في أي اتفاق عسكري أو دبلوماسي مع روسيا قبل أن توقف موسكو دعمها العسكري للنظام السوري ". كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ إدارة الرئيس ترامب الى مواجهة ما وصفوه بـ "الحرب الالكترونية والمعلوماتية النشطة التي تشنها روسيا".