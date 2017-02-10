نشر قوات من حلف شمال الأطلسي في البلطيق "وسيلة ردع هامة جدا" .

تالين10 2017( وال)- أكد مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي أمس الخميس بالعاصمة الأستونية تالين أن نشر قوات من الحلف في دول البلطيق "وسيلة ردع هامة" بغية مواجهة التهديدات على الحدود الشرقية للحلف . وقال اللواء "داريل وليامز" قائد القوات البرية لحلف شمال الأطلسي إن نشر مجموعات قتالية من الحلف في دول البلطيق وبولونيا "يعتبر وسيلة ردع هامة جدا تلعب فيها القوات البرية الدور الرئيسي". واعتبر أنه "يجب علينا ضمان أن تكون عمليات هذه الوحدات خلال التدريبات المشتركة منسقة بشكل جيد ومدعومة من قوات الدفاع الخاصة بنا". وكان أكثر من 50 من الوحدات العسكرية الأمريكية ضمنها دبابات ومركبات مدرعة قد وصلوا خلال الأسبوع الجاري إلى قاعدة عسكرية تقع شمال شرق استونيا ينتظر ان تبقى هذه القوات في استونيا إلى غاية فصل الربيع المقبل . وكان حلف شمال الأطلسي قد قرر خلال القمة التي انعقدت في الثامن من يوليوالماضي بوارسو نشر كتائب متعددة الجنسيات خلال سنة 2017 في كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولونيا. ووصل مؤخرا إلى ليتوانيا مئات الجنود الألمان في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي تهدف إلى تعزيز وجوده في المنطقة .