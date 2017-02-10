دراسة بحثية تؤكد مخاطر المنشطات بالنسبة للمستخدمين العرضيين .

سيدني10 2017( وال)- أكد باحثون من جامعة أستراليا الغربية اليوم الجمعة وجود مخاوف راسخة من أن يقود الاستخدام طويل الأمد للمنشطات إلى إلحاق الضرر بجهاز الأوعية الدموية . وقال البروفيسور "ستيوارت ريس" من كلية الطب النفسي والعلوم العصبية بجامعة أستراليا الغربية أن "الاستنتاجات تشير إلى زيادة في خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية والعديد من أمراض الشرايين نتيجة استخدام هذه المواد". وقارنت الدراسة وفحصت حالات 55 من مستهلكي المنشطات إلى جانب 107 من مستهلكي التبغ و68 من مستخدمي الميثادون و483 من غير المدخنين خلال فترة استمرت خمس سنوات حيث تم استنتاج أن المواد المخدرة يمكن أن تتسبب في تصلب الشرايين وهو ما يزيد بصورة كبيرة من احتمالية الإصابة بأمراض مسببة للوفاة . وبينت الدراسة انه حتى بالنسبة للمستخدمين العرضيين فإن الاستخدام طويل الأمد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على نظام الأوعية الدموية. وجاءت هذه الاستنتاجات في وقت تشهد فيه استراليا الغربية مشكلات ضخمة نتيجة استخدام المنشطات حيث كشفت الدراسة أن هناك قرابة 270 ألف من المستخدمين المنتظمين للمواد المخدرة في استراليا.