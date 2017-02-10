7 قتلى إثر انهيارات أرضية في بالي بوسط إندونيسيا .

جاكرتا10 2017( وال)- ذكر مسؤول في الهيئة الوطنية لادارة الكوارث باندونيسيا صباح اليوم الجمعة ان سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح بعدما ضربت انهيارات أرضية عدة منازل في بالي بوسط إندونيسيا قبيل منتصف ليل يوم الخميس الى الجمعة . وقال المتحدث باسم الهيئة "سوتوبو بورو نوجروهو" ان هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى انهيار تربة أحد التلال في قرية "سونغان" في منطقة "بانغلي" وتدمير خمسة منازل يوم امس الخميس وأنه تم انتشال جميع الجثث فيما نقل المصابين إلى مستشفى قريب . وقال سوتوبو إن هيئة إدارة الكوارث حذرت الناس في هذه المنطقة ومناطق "جيمبرانا" و"بوليلينغ" و"بادونغ" و"تابانان" و"جينيار" من احتمال وقوع انهيارات أرضية أو فيضانات أو زوابع أخرى إثر صدور توقعات جوية باستمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم غد السبت . ويذكر ان إندونيسيا كثيرا ما تشهد حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات خلال موسم الأمطار الغزيرة .