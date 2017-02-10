اليمن:الحوثيون يوقفون كافة أنشطة ال"يونيسيف" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .

صنعاء 10 2017( وال)- أوقفت ميليشيا الحوثي كافة أنشطة منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم والسماح لها بممارسة نشاطها الا بعد الحصول على الموافقة من قبلهم . ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن ما يسمى بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لحكومة "الحوثي" غير المعترف بها دوليا قولها امس الخميس "إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة لا تقوم بالتنسيق معها في تنفيذ أنشطتها في المحافظات" مشيرة إلى أنه يتعين على جميع المنظمات والمؤسسات عند تنفيذ أنشطتها التنسيق والحصول على موافقة من قبلها .