الاتحاد يتفوق على الأهلي طرابلس (18-17) في دوري كرة اليد (المجموعة الثانية).

طرابلس 09 فبراير 2017( وال)- تفوق فريق الاتحاد على فريق الأهلي طرابلس في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد لفرق (المجموعة الثانية) بنتيجة 18 مقابل 17 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية. وبهذه النتيجة يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الأهلي طرابلس برصيده السابق 15 نقطة. يذكر أن هذا اللقاء من ضمن جدول مباريات الأسبوع السادس لفرق المجموعة الثانية التي تضم أيضا: الجزيرة والنجم الريفي والصباح والإشعاع والشرطة والمشعل للموسم الرياضي 2016-2017 . وتتواصل غدا الجمعة والسبت القادم مباريات الأسبوع السادس للمجموعة الثانية على النحو التالي :. * الجمعة 10/2 - الجزيرة × النجم الريفي .. قاعة 17 فبراير بطرابلس . * السبت 11/2 - الصباح × الإشعاع .. قاعة مصراتة . - الشرطة × المشعل .. قاعة طرابلس الكبرى . ...(وال)... ...(وال)...