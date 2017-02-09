المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل الترتيب (92) في التصنيف العالمي.

طرابلس 09 فبراير 2017 (وال)- تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير الجاري الصادر اليوم الخميس. وجاء المنتخب الوطني في الترتيب الـ(92) عالميا برصيد (366) نقطة، واحتل المركز الـ(8)عربيا ، والـ(22) أفريقيا . وعلى المستوى العربي، جاء المنتخب المصري أولا ، وتونس ثانيا، والمغرب ثالثا، والجزائر رابعا. وعلى المستوى الأفريقي جاء المنتخب المصري أولا، والسنغال ثانيا، والكاميرون ثالثا، وتونس رابعا. فيما تصدر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي، والبرازيل ثانيا، وألمانيا ثالثا، وتشيلي رابعا، وبلجيكا خامسا، وفرنسا سادسا، وكولومبيا سابعا، والبرتغال ثامنا، وأرواجواي تاسعا، وأسبانيا عاشرا. ...(وال)...