الهلال يواجه أولينزي ستارز الكيني غدا الجمعة بالقاهرة في كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم .

طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - يواجه فريق الهلال غدا الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة فريق أولينزي ستارز الكيني ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لكأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم . المباراة ستقام بملعب القاهرة الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم تونسي يقوده الحكم " هيثم قيراط " والمساعدين " فوزي الجريدي" و" يامن ملولشي " ، والحكم الرابع " هيثم القصعي" ، والمراقب " جيري مهامت " من تشاد . وكان فريق الهلال قد أنهى مساء أمس الأربعاء تدريباته بمعسكره الخارجي بمصر إستعدادا لهذه المباراة ، تحت إشراف المدرب الوطني " جمال أبونوارة "، الذي يسعى لعبور الدور التمهيدي، حيث ستجرى مباراة الاياب خلال الأيام 17 - 19 من فبراير الجاري بكينيا . وذكر مصدر نادي الهلال أن اللاعبين " فيصل البدري " و" عبد السلام الفيتوري " قد التحقا ببعثة فريق كرة القدم المتواجدة بالقاهرة منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي . ...(وال)...