جدول مباريات كأس ليبيا لكرة اليد لفرق المجموعةالأولى.

بنغازي 9 فبراير 2017 (وال) - أعاد الإتحاد الفرعي ببنغازي مراسم إجراء قرعة كأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2017 لفرق المجموعة الأولى ، التي تضم الإتحادات الفرعية للمنطقة الشرقية، وذلك بناء على رغبة عدد من الفرق المشاركة في المسابقة . وقد أسفرت القرعة التي ستنطلق منافساتها إعتبارا من يوم الإثنين القادم بقاعة نادي النجمة عن مواجهات الفرق في الدور الأول على النحو التالي :. - الأهلي بنغازي × الهلال . - السواعد × النحمة . - بنغازي الجديدة × الإستقلال . - الأهلي المصراتي × الإشعاع . فيما جنبت القرعة فريق النصر من المنافسة في الدور الأول، وسيلتقي الفائز من مباراة فريقي قاريونس والكفاح . ...(وال)...