الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالطريق المؤدية لمستودع رأس المنقار ببنغازي .

بنغازي 9 فبراير 2017( وال ) - انتهت منسقية الصيانة بمراقبة الخدمات العامة في شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية بنغازي من مشروع إنارة الطريق المؤدية لمستودع رأس المنقار شرق بنغازي . وقال مدير المكتب الإعلامي بالشركة عادل بن دردف إن أعمال الصيانة انتهت بمجهودات شباب الصيانة بالتعاون مع قسم المنسقية خلال الأسابيع الماضية ,موضحا أن أعمال الحفر ومد الكوابل التحتية وتوزيع أعمدة الإنارة والرصف تمت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن هذه الطريق كانت مظلمة والتحرك فيها كان صعب جداً . ( وال )