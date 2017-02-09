الأمراض العصبية وجراحاتها أصبحت تلقى اهتماما من قبل الوسط الطبي .

بنغازي 9 فبراير 2017 ( وال ) - قال المدير العام لمركز بنغازي الطبي محمد أسامة الزوي إن الأمراض العصبية وجراحاتها أصبحت تلقى اهتماما من قبل الوسط الطبي. وأضاف الزوي خلال كلمته في مؤتمر العلوم العصبية الذي عقد أمس الأربعاء في مركز بنغازي أن هذه الأمراض أصبحت تمثل ثقلاً خدميا في المجتمعات التي تعتبر السكتة الدماغية السبب الثاني والثالث للوفاة والتصلب اللويحي وشريحه فاعلة في المجتمع النساء الشلل الرعاش والمعاناة الطبية للسنوات ، أيضا التطور الذي يشهده جراحات المخ والعمود الفقري وتدخلات وغيرها . وأوضح المدير العام أن كل هذه المعطيات ستكون محاور للحوار والنقاش من قبل المختصين في هذا المجال الطبي كما أن ورش العمل الملحقة به ستكون فرصة لأطبائنا الجدد في هذا التخصص للتعرف على الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج الطبي. وأكد أن مركز الطبي لازال البوابة الرئيسية للخدمات الصحية في المدينة وللأقاليم في أكثر من 20 تخصص طبي تشخيصي أو علاجي الأمر الذي يلزمنا كإدارة للمركز الطبي بالسعي في توفير الإمكانيات اللازمة للحفاظ على مستوى العمل. وأشار الزوي إلى أن عام 2016 كان عاماً حافلاً بالأرقام برغم ذلك حافظ المركز على معدلات الأداء ، بالإضافة إلى العمل بقسم الطوارئ وجناح العمليات و قسم التوليد زاد العمل فيه بنسبة تصل إلى 12 % عن العام سابق. وتابع مدير المركز الطبي أن الحياة المعاصرة تتطلب منا تفاعل بإيجابية مع هذه الأهداف وندعو الجميع تحرير كافة الطاقات الإيجابية لكي تحقق هذه المؤسسة الطبية أهدافها الإنسانية والعلمية بالمجتمع وسكان مدينة بنغازي. ( وال)