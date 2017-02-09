انعقاد الاجتماع الطاريء الأول لنقابات المعلمين في ليبيا تحت شعار"من حقنا" بنغازى 9 فبراير 2017( وال ) - عقد في مدينة المرج الاجتماع الطاريء الأول لنقابات المعلمين في ليبيا تحت شعار"من حقنا" للمطالبة بحق المعلم في أن يمتلك راتب يكفل له

وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مدينة المرج المطالبة بتأسيس نقابة عامة تلبي حقوق ومطالب المعلمين. وقال رئيس نقابة معلمين المرج عبدالنبى النف إن الملتقى قد تمخض عن ترشيح 5 أعضاء للنقابة العامة ومن المزمع أن يتم اعتماد أسمائهم من لجنة التعليم في مجلس النواب. وأضاف رئيس نقابة المعلمين المرج أن مطالبهم سترفع للجهات المختصة للنظر في ظروف المعلمين بالتزامن مع الأزمات الراهنة. ( وال )