اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة تعقد مؤتمرا صحفيا.

طرابلس 9 فبراير 2017 (وال)- عقدت اللجنة التاسيسية لكرة القدم المصغرة مؤتمرا صحفيا ظهر أمس بفندق المهاري بطرابلس بحضور رئيس اللجنة حسين الطويلب الذي اصدرت اللجنة الاولمبية الليبية قرارا بتكليفة برئاسة اللجنة إلى حين إنتخاب اتحاد للعبة ونائبي رئيسي اللجنة الاولمبية الاول والثاني ومندوب عن الهئية العامة للرياضة والعديد من الشخصيات الرياضية والاعلامية . وتم في المؤتمر الصحفي شرح استحقاقات المنتخب الوطني القادمة ومشاركته المرتقبة في بطولة أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أبريل المقبل بتونس. وأعلنت اللجنة عن توقيع العقد مع المدرب علي الرياني لتولي مهام تدريب المنتخب، برعاية شركة "ليبيانا" للهاتف المحمول، للمنتخب الوطني للكرة المصغرة وشعار المنتخب . من جهة اخرى قرر الجهاز الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة إقامة تجمعين في طرابلس والمنطقة الشرقية لاختيار العناصر القادرة على تمثيل المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في أبريل القادم. ومعلوم أن منتخب ليبيا سيواجه تونس والكاميرون شهر مارس المقبل في البطولة الأفريقية لكرة القدم المصغرة، التي تقام بتونس، وسوف تحتضن تونس فعاليات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم المصغرة في الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل بناءً على قرار ممثلي الاتحادات الأفريقية التي اجتمعت مؤخرًا في تونس، وتم توزيع المنتخبات الستة المعلن عن مشاركتها على مجموعتين، تضم الأولى: جنوب أفريقيا والصومال وغامبيا. والثانية: تونس وليبيا، (بوتسوانا أو الكاميرون أو نيجيريا أو كينيا). وسيمثل الفائز بالكأس أفريقيا، إلى جانب تونس في كأس العالم 2017، وفي حال فوز تونس سيترشح الثاني إلى النهائيات، وكانت تونس استضافت اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة 14 و15 ديسمبر 2016، وتم انتخاب التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد التونسي للعبة رئيسًا للاتحاد الأفريقي وانتخاب الصومالي عبدالقادر محمد نائبًا أول والليبي حسين الطويلب نائبًا ثانيًّا،. ( وال )