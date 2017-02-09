نادي المدينة يتعاقد مع المدرب الوطني حبيب مبارك .

طرابلس 9 فبراير 2017 (وال) -تعاقدت ادارة نادي المدينة مع المدرب الوطني حبيب مبارك ومساعده صبري قشوط لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينطلق في تدريبات الفريق الاثنين المقبل استعدادًا لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. فريق المدينة نافس بقوة على بطولة الدوري الليبي في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب أحمد السنفاز ومساعده فؤاد شقوارة؛ إذ وصل إلى الدور الخماسي المؤهل للمنافسة علي لقب بطولة الدوري. وسيتم خلال الايام القادمة التعاقد مع عدد من اللاعبين وتجديد عقود لاعبي النادي . ...(وال)...