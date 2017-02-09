مسؤول سوداني يؤكد أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة لإستدامة السلام في دارفور.

الخرطوم 9 فبراير 2017 (وال) - شدد مسؤول سوداني اليوم الخميس, على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة /دارفور/ غرب السودان بعد إنتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن, خلال تصريح, له اليوم كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية, مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الاجتماعي". وأكد أن إتفاق /سلام الدوحة/ عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور, مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة. الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت استراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين, الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي, والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.