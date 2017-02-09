كوريا الجنوبية: محامو الرئيسة بارك كون هيه يرفضون خضوعها للاستجواب.

سيول 9 فبراير 2017 (وا) - أفاد مكتب الإدعاء في كوريا الجنوبية اليوم الخميس,بأن دفاع رئيسة البلاد بارك كون هيه, رفض خطة ممثل إدعاء خاص لاستجوابها في فضيحة فساد, وذلك بسبب تسريب أنباء عن الاستجواب لوسائل إعلام. ونقل الإعلام الكوري الجنوبي عن المتحدث باسم مكتب الإدعاء قوله ان "الخطة كانت تستهدف استجواب بارك اليوم في موقع لم يكشف عنه", مضيفا أن "مكتب بارك أبلغ الإدعاء أنه ألغى اتفاقا بشأن الاستجواب". وأضاف أنه "لا يوجد تغيير في موقف أن الاستجواب المباشر للرئيسة ضروري لكن لم يكن هناك أي قرار على وجه التحديد بشأن جدول زمني في هذه المرحلة". وكانت الرئيسة بارك قد أعربت قبل أيام عن نيتها الخضوع للتحقيق المباشر من قبل فريق المدعي المستقل, على الرغم من فشل هذا الأخير في مداهمة المكتب الرئاسي في الثالث من فبراير الجاري للحصول على معلومات وأدلة تدعم موقفه في التحقيق مع الرئيسة.