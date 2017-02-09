رئيس الوزراء الروماني ينجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

بوخارست 9 فبراير 2017 (وال) - نجا رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو من تصويت على الثقة فيما تواجه حكومته اليسارية اضطرابات تعم البلاد لمحاولتها تخفيف قانون العقوبات بتهم الفساد وسط دعوات الى استقالته. وجاء في المذكرة التي قدمها امس 123 من نواب المعارضة والذين ارتدى العشرات منهم عصبة على أذرعهم تحمل كلمة "استقل" ان "الشعب الروماني لا يريد العفو عن سياسيين فاسدين وحمايتهم من القانون. ندعوكم الى التوقف عن التصرف ضد القانون". ولم تتمكن مذكرة حجب الثقة التي قدمتها معارضة اليمين الوسط من الحصول على 233 صوتا مطلوبة في البرلمان الذي يحظى فيه حزب غريندينو الاشتراكي الديموقراطي بأغلبية قوية بعد فوزه في الانتخابات قبل شهرين. وبدا رئيس الوزراء قويا قبل التصويت وأكد أنه لن يستقيل. وقال غريندينو (43 عاما) في كلمته عند بدء مناقشة المذكرة "علينا واجب تجاه الشعب الذي منحنا ثقته خلال الانتخابات ومنحنا ثقته لمواصلة الحكم". وعلى مدى أكثر من أسبوع يشارك مئات الالاف في مظاهرات ضد مرسوم طوارئ تمت المصادقة عليه في 31 يناير يقول النقاد أنه يحمي الفاسدين من المقاضاة. ورغم الغاء المرسوم في وقت متأخر يوم الاحد الماضي الا ان المظاهرات استمرت حيث تعهد بعض المحتجين بعدم التوقف الا حين استقالة الحكومة. ورغم تقلص أعداد المتظاهرين بشكل كبير من نصف مليون شخص خرجوا في العديد من المدن والبلدات الاحد- في أكبر مظاهرات منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1989 - الا انه يتوقع ان تزداد الاعداد مجددا خلال عطلة نهاية الاسبوع.