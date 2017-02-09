البحرين: وزارة الداخلية تعلن إحباط عملية تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية عبر البحر.

المنامة 9 فبراير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس أن القوات الأمنية أحبطت فجر اليوم عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من سجن (جو) جنوب المنامة جرت عبر البحر. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التهريب جرت على متن قارب موضحة أن إحباطها تم في عملية مشتركة وجاء بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية. وكانت مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر قد نفذت هجوما مسلحا في فاتح يناير الماضي باستخدام "بنادق أوتوماتيكية ومسدسات" على سجن (جو) أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر وعن هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.