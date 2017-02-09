نحو مليوني طفل يمني خارج المدارس (يونيسيف).

عدن (اليمن) 9 فبراير 2017(وال)- أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ان نحو مليوني طفل خارج المدارس في اليمن الذي يشهد حربا منذ قرابة عامين. وقالت ممثلة المنظمة في اليمن "مرتشل ريلان" في ندوة صحفية عقدت في عدن جنوب اليمن إن الحرب تسببت بمقتل أكثر من أربعة آلاف مدني منهم 1332 طفلا فيما سجل حوالي مليوني نازح نصفهم من الأطفال ومليوني طفل خارج المدارس. وأوضحت أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن تسببت في زيادة الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأكثر من 70 في المائة من المواطنين. ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ نحو 23 شهرا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف العربي وبين متمردي جماعة الحوثي وحلفائها.