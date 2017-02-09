القضاء الكيني يلغي قرار إغلاق أكبر مخيم لاجئين في العالم.

نيروبي 9 فبراير 2017 (وال) - قضت محكمة كينية, اليوم الخميس, بعدم قانونية أمر حكومي يقضي بإغلاق أكبر مخيم للاجئين في العالم, وإعادة أكثر من 200 ألف شخص إلى الصومال. ونقلت مصادر إعلامية عن القاضي جون ماتيفو, قوله أن "وزير الأمن الداخلي الكيني قد أساء استخدام سلطته من خلال الأمر بإغلاق مخيم (داداب) للاجئين قرب الحدود مع الصومال". وأكد أن "القرار تمييزي ويتعارض مع الدستور الكيني والمعاهدات الدولية, التي تحمي اللاجئين بعدم إعادتهم إلى منطقة النزاع". وأوضح ماتيفو أن "الحكومة الكينية لم تثبت بأن الصومال آمن لعودة اللاجئين إليه".