وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالخروج عن "صمتها" إزاء الإستيطان الإسرائيلي.

رام الله (الضفة الغربية) 9 فبراير 2017 (وال)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية,اليوم الخميس, الإدارة الأمريكية, بالخروج عن "صمتها المستهجن" إزاء الإستيطان الإسرائيلي. وقالت الوزارة, في بيان صحفي لها, إن مطالبتها تأتي "لتبديد الشكوك بشأن حقيقة الموقف الأمريكي بشأن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي", معتبرة أن العدو الإسرائيلي يستخدم الصمت الأمريكي كغطاء يحتمي به في تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية . ورأت الوزارة أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 181 وحدة استيطانية في القدس, أمس الأربعاء, " تدل على الغنجهية الإسرائيلية التي بلغت حدا غير مسبوق في التمرد والاستخفاف والاستهتار بالشرعية الدولية ومؤسساتها الأممية وقراراتها". واعتبرت أن المصادقة الإسرائيلية تأتي في إطار الحملة الاستيطانية المسعورة التي بدأت تتصاعد بشكل مكثف منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض . وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وشرعياته الأممية بالتحرك للدفاع عن نفسه في الدرجة الأولى أمام محاولات ضرب مصداقيته وشرذمته. وكانت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس صادقت على خطة لبناء 181 وحدة سكنية في المدينة.