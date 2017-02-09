الصين تشرع غدا الجمعة في أخذ بصمات كل الزوار الأجانب في إطار تشديد إجراءاتها الأمنية على حدودها.

بكين 9 فبراير 2017 (وال) - قالت وزارة الأمن العام الصينية اليوم الخميس إن الصين ستبدأ اعتبارا من غد الجمعة في أخذ بصمات كل الزوار الأجانب في إطار تشديد إجراءاتها الأمنية على حدودها. وقالت الوزارة إن العمل بالإجراء سيبدأ في مطار شنتشن في الجنوب اعتبارا من يوم غد الجمعة وسينتشر العمل به تدريجيا في نقاط دخول أخرى حول البلاد مسجلة أن هذا الإجراء سيعزز ضوابط الهجرة وسيزيد الكفاءة. وأضافت أن كل حاملي جوازات السفر الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-70 عاما سيتعين عليهم ترك بصماتهم. يشار إلى أن الولايات المتحدة واليابان وتايوان وكمبوديا تطبق إجراءات مماثلة.