هلاك سبعة اشخاص واصابة 5 اخرين في حادث سير شمال موريتانيا.

نواكشوط 9 فبراير 2017 (وال) - لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 5 اخرون بجروح خطيرة اليوم الخميس اثر انقلاب شاحنة صغيرة كانت تقل مجموعة من العمال في منطقة "تنزاك" قرب مدينة أطار شمالي موريتانيا. وحسب مصادر اعلامية فان الحادث وقع إثر سقوط الشاحنة التي كانت تقل 14 راكبا يعملون في شركة مكلفة بتوسعة الطريق بمنطقة "تنزاك" من مرتفع في ساعة مبكرة من فجر اليوم في الطريق الرابط بين مقاطعتي أطار وشوم في ولاية آدرار شمال البلاد. وادى الحادث حسب المصادر الى مصرع 7 أشخاص على الفور واصابة ثمانية اخرين وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة نقلوا على الفور إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج. وتزايدت مؤخرا حوادث السير وارتفعت ضحاياها إذ تجاوز العدد 10 أشخاص في غضون أربعة أيام فقط.