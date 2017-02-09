اجتماع وزراء خارجية مجموعة ال20 في مدينة "بون" الالمانية.

موسكو 9 فبراير 2007 (وال) - يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة ال20 في مدينة "بون" الالمانية يومي 16 و 17 فبراير الجاري. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن المحادثات "ستجري في إطار ترأس ألمانيا للمنظمة في العام الجاري 2017, وستعقد قمة قادة المجموعة في 7-8 يوليو في هامبورغ الالمانية. وأضافت "ومن المخطط له أن تركز مناقشات وزراء الخارجية في بون على مشاكل السلام والأمن, بما في ذلك تجنب النزاعات".