نادي الأسير الفلسطيني: 71 حالة اعتقال خلال الأسبوع الجاري.

رام الله(الضفة الغربية) 9 فبراير 2017(وال)- وثق نادي الأسير الفلسطيني 71 حالة اعتقال خلال الأسبوع الجاري (بين يومي 5 و 9 فبراير الجاري) من الضفة الغربية. وافاد نادي الأسير في تقرير اليوم الخميس بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارات بحق عدد من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال كما أرجأت النظر في قضايا أخرى وكانت أبرزها الحكم على الأسيرة الطفلة منار الشويكي بالسجن لمدة ست سنوات والأسيرة نجوان عودة بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا وغرامة مالية والأسيرة عبير التميمي بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا وغرامة مالية. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد اقتحامها مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم وسط إطلاق الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السامة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين راني أبو عكر من مخيم الدهيشة وصائب عمارنة من مخيم عايدة في المواجهات المندلعة في المخيم حتى الآن.