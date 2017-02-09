وفد فلسطيني يزور واشنطن للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

رام الله(الضفة الغربية) 9 فبراير 2017 (وال)- أعلن مسؤول في الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس أن وفدا فلسطينيا يزور حاليا واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين. و قال مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح ان الوفد يجري لقاءات ومشاورات ولقاءات مع الإدارة الأمريكية الجديدة من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وافاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية ان الوفد الفلسطيني الزائر للعاصمة الأمريكية هو وفد أمني رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه يبحث مع المسؤولين الأمريكيين كافة التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية وكذلك المنطقة. وأضاف المصدر أن الوفد سينقل رسالة للجانب الأمريكي بعدم إمكانية استمرار الوضع القائم نتيجة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لاسيما الاستيطان التي من شأنها أن "تفجر الأوضاع".