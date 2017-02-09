وزير خارجية زامبيا يبدأ زيارة رسمية للسودان غدا الجمعة.الخميس ، 09-02-2017 - 17:19:00

الخرطوم 9 فبراير 2017(وال)- يبدأ وزير خارجية دولة زامبيا ,هاري كلابا غدا الجمعة زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين يرافقه وفد رفيع المستوى, حسبما ذكرته مصادر اعلامية. واوضحت المصادر اليوم الخميس ان الجانبين السوداني والزامبي سيعقدان جلسة مباحثات رسمية بعد غد السبت,يترأسها وزيرا خارجية البلدين , كما سيلتقي الوزير الضيف بكبار المسؤولين في الدولة. و من المقرر أن تشمل المباحثات السودانية الزامبية مجالات تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم ولوساكا, فضلا عن بحث سبل دعم الاستثمار المتبادل.

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