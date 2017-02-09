مسلحون مجهولون يقتلون اربعة اشخاص من بينهم عضو بمجلس مقاطعة باغلان شمال أفغانستان.

بول اى خومرى(افغانستان) 9 فبراير 2017 (وال)- اطلق مسلحون مجهولون النار على اربعة اشخاص من بينهم عضو بمجلس مقاطعة باغلان شمال أفغانستان وأردوهم قتلى, حسبما ذكرته مصادر امنية اليوم الخميس. ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الشرطة قوله ان"مسلحين مجهولين اطلقوا النار و قتلوا عضو مجلس المقاطعة علام جان مجاهد بالاضافة الى ثلاثة اخرين خارج عاصمة المقاطعة بول اى خومرى". وأضاف المسؤول ان أربعة أشخاص أصيبوا خلال هذا الهجوم. ولم تعلن اية جماعة مسؤوليتها عن هذا الحادث.