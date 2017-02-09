توقيع ميثاق الشرف الاجتماعي بين قبائل ترهونة ومدن الجبل .



ترهونة 9 فبراير 2017 - (وال) - أُبرم بمدينة ترهونة أمس الأربعاء ميثاق

الشرف الاجتماعي بين قبائل المدينة ومدن \" نالوت - يفرن - غريان - ككلة

- كاباو- القلعة - جادو - وازن \" ، بحضور عمداء البلديات وعدد من مشائخ

وحكماء واعيان تلك المدن ، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني

لهذه البلديات.

ونصت بنود الميثاق الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه على رفع

الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي جرائم الخطف والحرابة، ونأي القبائل بنفسها

عن كل التجاذبات السياسية واحترام المؤسسات القضائية والتشريعية.

كما نصت تلك البنود بأن الدين الإسلامي دينا وسطيا معتدلا وبالحضارة

الليبية تاريخا وبالحدود الجغرافية لليبيا موطنا موحدا ، والتأكيد على

دعوة المؤسسات الليبية النظامية والسيادية والقضائية للقيام بواجباتهم في

بسط الأمن.

ودعا الميثاق في بنوده على احترام رابطة الدم والانتماء والجوار

والأخوة ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يرتكب فعلا إجراميا بدون وجه حق

.

وجرم ميثاق الشرف ظاهرة المتاجرة بالبشر أو ما يعرف دوليا بالهجرة غير

الشرعية والدعوة إلى احترام المستأمنين من الأجانب سواء كانوا عمالا أو

سواحا أو عابري سبيل.

وشدد ميثاق الشرف على ضرورة عودة المهجرين والنازحين من أبناء الوطن في

الداخل والخارج .

كما دعت القبائل الموقعة على الميثاق إلى تشكيل لجنة من مشائخ وأعيان

القبائل المذكورة لمتابعة بنود الميثاق من جميع القبائل .



...( وال - ترهونة ) ....