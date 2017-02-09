توقيع ميثاق الشرف الاجتماعي بين قبائل ترهونة ومدن الجبل .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 16:40:00
\nترهونة 9 فبراير 2017 - (وال) - أُبرم بمدينة ترهونة أمس الأربعاء ميثاق\nالشرف الاجتماعي بين قبائل المدينة ومدن \" نالوت - يفرن - غريان - ككلة \n- كاباو- القلعة - جادو - وازن \" ، بحضور عمداء البلديات وعدد من مشائخ \nوحكماء واعيان تلك المدن ، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني \nلهذه البلديات.\n ونصت بنود الميثاق الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه على رفع\nالغطاء الاجتماعي عن مرتكبي جرائم الخطف والحرابة، ونأي القبائل بنفسها \nعن كل التجاذبات السياسية واحترام المؤسسات القضائية والتشريعية.\n كما نصت تلك البنود بأن الدين الإسلامي دينا وسطيا معتدلا وبالحضارة \nالليبية تاريخا وبالحدود الجغرافية لليبيا موطنا موحدا ، والتأكيد على \nدعوة المؤسسات الليبية النظامية والسيادية والقضائية للقيام بواجباتهم في\nبسط الأمن.\n ودعا الميثاق في بنوده على احترام رابطة الدم والانتماء والجوار \nوالأخوة ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يرتكب فعلا إجراميا بدون وجه حق\n.\nوجرم ميثاق الشرف ظاهرة المتاجرة بالبشر أو ما يعرف دوليا بالهجرة غير \nالشرعية والدعوة إلى احترام المستأمنين من الأجانب سواء كانوا عمالا أو \nسواحا أو عابري سبيل.\nوشدد ميثاق الشرف على ضرورة عودة المهجرين والنازحين من أبناء الوطن في \nالداخل والخارج .\nكما دعت القبائل الموقعة على الميثاق إلى تشكيل لجنة من مشائخ وأعيان \nالقبائل المذكورة لمتابعة بنود الميثاق من جميع القبائل .\n \n...( وال - ترهونة ) ....