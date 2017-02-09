اختتام دورة تدريبية في مجال خدمة أشجار النخيل بغريان .

غريان 9 فبراير 2017 (وال) - اختتمت صباح اليوم بمقر الفرع البلدي الرابطة فعاليات الدورة التدريبية في مجال خدمة أشجار النخيل والتي نظمها وأشرف عليها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية غريان بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعاون والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة . واستمرت فعاليات الدورة على مدى يومين خلال الفترة من الــ ( 8 ) الى ( 9 ) من شهر فبراير الجاري بمشاركة أكثر من (50) مزارعاً ومهتم تلقوا خلالها العديد من المحاضرات النظرية والعملية. وأوضح منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية غريان "عاشور سويسي" لوكالة الأنباء الليبية بأن هذه الدورة تهدف إلى توعية المزارعين والمهتمين بخدمة وزراعة النخيل ، وكيفية إجراء عملية "التوبير" - (التلقيح) ، وكيفية معالجة والقضاء على آفات النخيل ، والتدريب على استخدام الميكنة الحديثة لخدمة وتحسين إنتاج النخيل والمتطلبات البيئية لنجاح زراعته . هذا وقد حضر حفل اختتام الدورة كل من عضو المجلس البلدي المتابع لقطاع الزراعة بغريان "يوسف قدمور" ، ومدير الفرع البلدي الرابطة "عبد الله عزات" ، ومنسق قطاع الزراعة بالبلدية "عاشور سويسي" تم خلاله تكريم القائمين على الدورة ، وتوزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين . ..(وال غريان )..