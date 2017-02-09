تشكيل لجنة لحصر الأضرار في جامعة سرت.الخميس ، 09-02-2017 - 16:38:00

سرت 9 فبراير 2017 -(وال) - كلف عميد جامعة سرت لجنة فنية تضم مهندسين لتفقد الكليات والمعامل الدراسية في العلوم والهندسة والزراعة والمخازن والمكاتب الإدارية لحصر الأضرار التي لحقت بها. وأفادت مصادر بالجامعة بأن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئيس الجامعة، ويجري بعدها تكليف إحدى الشركات الوطنية بالقيام بصيانة شاملة للجامعة. وأضافت المصادر بأن الهدف من كل هذا هو التعجيل بعودة الدراسة إلى الجامعة خلال شهر مارس المقبل بكافة الكليات. يشار إلى أن جامعة سرت تضم 14 كلية، بالإضافة إلى مركز لتعليم اللغات، ويدرس بها قرابة 13 ألف طالبًا وطالبة. ...( وال ) ...

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