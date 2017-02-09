عضو الرئاسي \" محمد عماري \" يبحث مع المسؤول الأمني ببعثة الأمم المتحدة آلية العمل المشترك .



طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - بحث عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون

المجالس المتخصصة \" محمد عماري زايد\" مع المسؤول الأمني ببعثة الأمم

المتحدة\" باولو سيرا\"، آلية العمل المشترك بين البعثة الأممية وحكومة

الوفاق الوطني وما تقدمه البعثة والمجتمع الدولي من دعم لإعادة بناء

المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد جددت البعثة الأممية، دعمها

للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع بالحكومة والقوات

التابعة لها، والعمل معها لتحقيق المزيد من الاستقرار.

وتدارس الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء ما سيقدمه

المجتمع الدولي من مساعدة في عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بمدينة

سرت، بما يمكن أهاليها من العودة الآمنة لها.



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