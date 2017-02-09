عضو الرئاسي \" محمد عماري \" يبحث مع المسؤول الأمني ببعثة الأمم المتحدة آلية العمل المشترك .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 16:34:00
\n طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - بحث عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون \nالمجالس المتخصصة \" محمد عماري زايد\" مع المسؤول الأمني ببعثة الأمم \nالمتحدة\" باولو سيرا\"، آلية العمل المشترك بين البعثة الأممية وحكومة \nالوفاق الوطني وما تقدمه البعثة والمجتمع الدولي من دعم لإعادة بناء \nالمؤسسات الأمنية والعسكرية.\nوبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد جددت البعثة الأممية، دعمها \nللمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع بالحكومة والقوات \nالتابعة لها، والعمل معها لتحقيق المزيد من الاستقرار.\nوتدارس الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء ما سيقدمه \nالمجتمع الدولي من مساعدة في عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بمدينة \nسرت، بما يمكن أهاليها من العودة الآمنة لها.\n \n ...( وال )...