كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب بسبب الحمى القلاعية الى أعلى مستوى .

سيول 9 فبراير 2017 (وال) - رفعت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس حالة التأهب بسبب مرض الحمى القلاعية إلى أعلى مستوى لأول مرة خلال سبعة أعوام ، وأوقف نقل جميع المواشي الحية في البلاد. وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أنه تم رفع نظام التحذير المكون من أربعة درجات إلى أعلى مستوى حيث تم اكتشاف نوعين من أمراض الحمى القلاعية بشكل متزامن في البلاد لأول مرة. واضافت ان تسجيل أول حالة عدوى تم يوم الأحد الماضي ، مشيرة إلى ان من بين سبعة أنواع من امراض الحمى القلاعية تم اكتشاف نوعين في نفس الوقت لأول مرة فى العاصمة سيول . واكدت الوزارة أنه سيتم إغلاق 86 سوقا للمواشي الحية بشكل مؤقت في البلاد وفقا لمستوى التحذير. وسيتم تطهير أسواق أخرى. وتعد هذه هي أول مرة تقوم فيها الوزارة برفع مستوى التحذير إلى المستوى "الخطير" منذ عام 2010. وتم تسجيل ألاف حالات العدوى بمرض الحمى القلاعية في البلاد منذ شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر ابريل 2011 ، مما أدى إلى اعدام ( 3.48 ) مليون من البقر والخنازير. ...( وال )...