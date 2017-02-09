فرنسا : اتفاق الأطراف الليبية على حل سياسي يحقق الاستقرار لمنطقةالساحل .





الجزائر 9 فبراير 2017 ( وال )- اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية

للجمعية الفرنسية \" إيليزابيت غيغو\" أنه من الضروري أن تتوصل مختلف

الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن و التحكم في ظاهرة الهجرة و

مكافحة التطرف حتى يتم تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا و

أوروبا .

وقالت \" غيغو\" عقب محادثات أجرتها بالعاصمة الجزائر مع وزير الشؤون

المغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية \" عبد القادر مساهل\"أن

بلادها تتفهم المبدأ الذي لطالما دافعت عنه الجزائر و المتمثل في تقرير

المسؤولين الليبيين لمصيرهم دون تدخل أجنبي. بان فرنسا ممتنة للحكومة

الجزائرية لما بذلته من جهود من أجل استرجاع السلم في مالي و تسوية

الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا .

من جهة أخرى ثمنت \" غيغو\" الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية من أجل

تسوية الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا .



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