فرنسا : اتفاق الأطراف الليبية على حل سياسي يحقق الاستقرار لمنطقةالساحل .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 14:59:00
\n\n الجزائر 9 فبراير 2017 ( وال )- اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية \nللجمعية الفرنسية \" إيليزابيت غيغو\" أنه من الضروري أن تتوصل مختلف \nالأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن و التحكم في ظاهرة الهجرة و \nمكافحة التطرف حتى يتم تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا و\nأوروبا .\nوقالت \" غيغو\" عقب محادثات أجرتها بالعاصمة الجزائر مع وزير الشؤون \nالمغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية \" عبد القادر مساهل\"أن \nبلادها تتفهم المبدأ الذي لطالما دافعت عنه الجزائر و المتمثل في تقرير \nالمسؤولين الليبيين لمصيرهم دون تدخل أجنبي. بان فرنسا ممتنة للحكومة\nالجزائرية لما بذلته من جهود من أجل استرجاع السلم في مالي و تسوية \nالأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا . \nمن جهة أخرى ثمنت \" غيغو\" الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية من أجل \nتسوية الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا . \n\n ...( وال ) ...