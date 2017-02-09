السلطات التركية توقف ( 58 ) شخصا يشتبه في ارتباطهم بمنظمة حزب العمال الكردستاني .

أسطنبول (تركيا) 9 فبراير 2017 (وال)- أوقفت السلطات الأمنية التركية ( 58 ) شخصا يشتبه في ارتباطهم بمنظمة حزب العمال الكردستاني التركي المحظور في تركيا ، وذلك خلال عملية أمنية متزامنة بمدينة اسطنبول . وذكرت الشرطة التركية اليوم الخميس انها ضبطت خلال العملية أسلحة خفيفة ومخدرات ووثائق متعلقة بمنظمة حزب العمال الكردستاني المتمرد ، مشيرة إلى أن هؤلاء الموقفين وردت أسمائهم ضمن لائحة المطلوبين التي أعدتها السلطات الأمنية . يشار إلى أن القوات التركية تشن منذ يوليو 2015 عمليات عسكرية ضد حزب العمال في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا وشمال العراق, قتل خلالها ( 1100 ) رجل أمن ومدني تركي وأكثر من عشرة آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني . ...( وال )...