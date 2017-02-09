الشركة العامة للكهرباء تعيد ربط شبكتي بنغازي - الجبل الاخضر مع شبكة المنطقة الغربية وبشكل نهائي.
الخميس ، 09- 02- 2017 - 14:22:00
\n طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن \nإعادة ربط شبكتي بنغازي - الجبل الأخضر مع شبكة المنطقة الغربية وبشكل \nنهائي بعد توقف دام أكثر من سنتين نتيجة الأضرار التي حصلت بدوائر نقل \nالطاقة .\n وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني أن إعادة الربط \nللشبكة جاء بفضل الجهود التي قام بها الفنيين والمهندسين بالشركة وذلك \nبعد الإنتهاء من توصيل نقل الطاقة (مراوة / القوارشة - 1و2 ) جهد 220 \nكيلو فولت. \n وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن شكرها وتقديرها لكل العاملين بها \nالذين ساهموا وبذلوا جهودا متواصلة من أجل إرجاع الشبكة العامة لوضعها \nالسابق.\n ..(وال).