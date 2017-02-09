الشركة العامة للكهرباء تعيد ربط شبكتي بنغازي - الجبل الاخضر مع شبكة المنطقة الغربية وبشكل نهائي.



طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن

إعادة ربط شبكتي بنغازي - الجبل الأخضر مع شبكة المنطقة الغربية وبشكل

نهائي بعد توقف دام أكثر من سنتين نتيجة الأضرار التي حصلت بدوائر نقل

الطاقة .

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني أن إعادة الربط

للشبكة جاء بفضل الجهود التي قام بها الفنيين والمهندسين بالشركة وذلك

بعد الإنتهاء من توصيل نقل الطاقة (مراوة / القوارشة - 1و2 ) جهد 220

كيلو فولت.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن شكرها وتقديرها لكل العاملين بها

الذين ساهموا وبذلوا جهودا متواصلة من أجل إرجاع الشبكة العامة لوضعها

السابق.

..(وال).